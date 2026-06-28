أستراليا تخصص طائرات مسيرة لرصد أسماك القرش على شواطئ ولاية نيو ساوث ويلز

قررت أستراليا تخصيص طائرات مسيرة لرصد أسماك القرش، لكي توفر تغطية على مدار العام لحوالي 70 شاطئا على طول ساحل ولاية نيو ساوث ويلز كجزء من برنامج مراقبة موسع، تم الإعلان عنه، بعد تعرض أم من سيدني لهجوم من سمكة قرش بيضاء مشتبه بها.

وأعلنت حكومة الولاية اليوم الأحد أنها ستخصص 34 مليون دولار إضافي للطائرات بدون طيار لرصد أسماك القرش، مما يوفر تغطية في كل شاطئ من "بالم بيتش" إلى "كرونولا" على مدار العام، حسب قناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية الأسترالية اليوم الأحد.

وستعطي المراقبة، التي ستجريها جمعية "إنقاذ الأرواح على الشواطئ" غير الربحية في ولاية نيو ساوث ويلز، أولوية لشوطئ بها عدد كبير من السباحين وراكبي الأمواج، حيث أصبحت حوادث لأسماك القرش أكثر تواترا.

وستشمل العمليات الإقليمية الموسعة على طول ساحل ولاية نيو ساوث ويلز لأول مرة، رحلات جوية في عطلة نهاية الأسبوع على مدار العام ورحلات يومية من الأول من ديسمبر إلى 30 أبريل.

وكانت السلطات الأسترالية قد أشارت أمس الأول الجمعة، إلى إغلاق شواطئ سيدني، بما في ذلك شاطئ بوندي المشهور عالميا، مرارا، في أعقاب سلسلة من عمليات رصد لأسماك القرش.