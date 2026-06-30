تستعد ألمانيا ليوم جديد من الحرارة الشديدة اليوم الأحد، مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية، وهو ما قد يحطم الرقم القياسي الوطني الذي سجل قبل يوم واحد فقط.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية اليوم، بأن درجات الحرارة ستتراوح بين 39 و41 درجة مئوية في أجزاء من شرق وجنوب شرق ألمانيا، مع احتمال وصولها إلى 42 درجة في منطقة لاوزيتس. وفي بقية أنحاء البلاد من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 32 و38 درجة، بينما تبقى المناطق الساحلية أكثر اعتدالا.

وحذرت الهيئة أيضا من احتمال تعرض أنحاء ألمانيا كل لعواصف رعدية شديدة في وقت لاحق من اليوم الأحد، قد تصاحبها أمطار غزيرة ورياح قوية وحبات برد كبيرة. ولم تستبعد الهيئة حدوث عواصف شديدة للغاية قد تجلب ما يصل إلى 50 لترا من الأمطار لكل متر مربع.

وسجلت ألمانيا رقما قياسيا وطنيا جديدا لدرجات الحرارة أمس السبت، بعدما بلغت الحرارة - وفق قراءة أولية – 41.5 درجة مئوية في منطقة موكرن-درفيتس بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي البلاد.

وكان الرقم القياسي السابق البالغ 41.3 درجة مئوية قد سجل قبل يوم واحد فقط.

وتشهد ألمانيا موجة حر منذ عدة أيام، مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدد من المناطق، في ظل انخفاض محدود لدرجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر الطويلة، أصبحت أكثر تكرارا في ألمانيا نتيجة التغير المناخي، مشيرة إلى أن البيانات تظهر ارتفاع متوسط عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية.