وزيرا الدفاع الياباني والكوري الجنوبي يؤكدان على تعزيز التواصل من أجل التعاون الدفاعي

أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ونظيره الكوري الجنوبي، آن جيو-باك، اليوم الأحد، أنهما سيعملان على تعزيز التواصل والجهود من أجل تعاون دفاعي مستقر وموجه نحو المستقبل والتبادلات بين الدولتين.
وفي اجتماعهما في سول، اتفق الوزيران أيضا على تعزيز التعاون والتبادلات بين فريق "بلو إمبلس" للاستعراضات الجوية التابع لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية وفريق "بلاك إيجلز" للاستعراضات الجوية التابع لسلاح الجو الكوري الجنوبي، حسب وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.
جاء هذا الاتفاق بعد أن تلقت طائرات "بلاك إيجلز" دعما بإعادة التزويد بالوقود في قاعدة "ناها" الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية بمقاطعة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان في يناير.
وتتوخى سول الحذر بشأن التبادلات العسكرية المباشرة مع طوكيو، حيث تقول حكومة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج إن مثل تلك الخطوات ستتطلب مستوى أعمق من الفهم العام بسبب القلق المستمر بشأن الحكم الاستعماري الياباني (1910-1945) لشبه الجزيرة الكورية.
وكان وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي قد وصل إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، أمس السبت، في زيارة رسمية تستمر يومين.
وتأتي المحادثات في إطار مساعي البلدين لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات على المستوى الدفاعي.
وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها كويزومي لكوريا الجنوبية منذ توليه منصبه الحالي، وهي تأتي في توقيت يشهد زخماً إيجابياً متصاعداً في العلاقات الثنائية بين البلدين.