الجيش الكويتي: اعتراض صاروخين باليستيين دخلا المجال الجوي دون أضرار مادية أو بشرية

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم، صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، أشار المتحدث إلى اعتراضهما والتعامل معها وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، مؤكدًا أنه «لم ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية».

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

وواصلت إيران والولايات المتحدة هجماتهما في منطقة الخليج، مع تبادل الاتهامات بانتهاك الاتفاق المؤقت الموقع قبل أقل من أسبوعين لإنهاء حربهما التي اندلعت منذ أربعة أشهر.

وبعد وقت قصير من تحذير الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قد «تكمل المهمة عسكريا»، أطلقت إيران ‌في وقت مبكر من اليوم الأحد، صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، مواصلة بذلك مسلسل تصعيد الهجمات.

وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق، إنه شن هجوما جديدا على إيران بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، أهم ممر مائي لنقل الطاقة في العالم، والذي جعلته إيران في حكم المغلق في أغلب الأوقات منذ بداية الصراع.

وكان من المفترض أن يوقف الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، المؤلف من 14 بندا، القتال الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، وأن يعيد فتح المضيق أمام حركة الملاحة البحرية لحين ⁠بدء محادثات بشأن قضايا أكثر عمقا مثل البرنامج النووي الإيراني.

وعقدت جولة من المحادثات بمشاركة وسطاء قادها جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في سويسرا قبل أسبوع، ثم رفعت واشنطن العقوبات عن طهران، لكن القتال وتبادل الاتهامات استؤنفا وزادت حدتهما منذ ذلك الحين.