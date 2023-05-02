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إصابة 4 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 2:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 2:41 م

 

أصيب 4 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد وصول مصابين بمركز الرياض، وسيدي سالم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

و أُصيب «ع.ا.إ»، 42 سنة، و«ر.ع»، 42 سنة، من قرية متبول، بقطع في اليد بسبب حادث ماكينة طحين.

كما أُصيب «م.ج»، 30 سنة، في حادث سيارة بالرياض، و«م.م»، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة خلال حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الخادمية، التابعة لمركز كفر الشيخ.


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