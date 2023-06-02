الصين تدعو إلى وقف إرسال الأسلحة إلى منطقة الصراع بين روسيا وأوكرانيا

دعا المبعوث الصيني الخاص لأوراسيا، لي هوي، إلى إيقاف إرسال الأسلحة إلى منطقة الصراع في أوكرانيا في تصريحات عقب زيارة له الشهر الماضي شملت أوكرانيا وروسيا وعدة دول أوروبية.



وقال لي، في بكين، إن روسيا وأوكرانيا لم تغلقا باب المفاوضات. ونقل عنه التلفزيون الصيني الرسمي قوله: "يجب أن نوقف إرسال الأسلحة إلى ساحة المعركة، وإلا سنزيد من خطر تصعيد التوترات".



ودعا المبعوث الخاص إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام، لكنه لم يتطرق لإدانة العملية العسكرية الروسية، تماشيا مع سياسة بكين. وأشار لي إلى آثار الصراع على الأمن النووي وإمدادات الغذاء والقضايا الإنسانية.



وعقد لي خلال الرحلة محادثات في ألمانيا وبولندا وفرنسا وبروكسل، فضلا عن أوكرانيا وروسيا.