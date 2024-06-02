ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أسطوانة غاز في مدينة حيدر آباد الباكستانية إلى 10 قتلى

قالت إدارة المستشفى المدني في باكستان، اليوم الأحد، إن حصيلة ضحايا انفجار أسطوانة غاز في مدينة حيدر آباد بإقليم السند الباكستاني ارتفع إلى 10 قتلى، في حين صُنفت حالة سبعة مصابين من بين 13 مصابا بأنها خطيرة.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن إدارة المستشفى القول إن حصيلة الضحايا ارتفعت بعد وفاة شخص متأثرا بجراحه.

وأضافت إدارة المستشفى أن ما لا يقل عن 13 شخصا يتلقون العلاج، في حين صُنفت حالة سبعة من بينهم على أنها خطيرة.

وكان انفجار قوي قد وقع في محل لإعادة تعبئة أسطوانات غاز البترول المسال، مما أسفر عن إصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء في منطقة باريتاباد في حيدر آباد.

ويرجع ارتفاع عدد الضحايا إلى اندلاع حريق بعد الانفجار، مما أثر على عدد كبير من المواطنين.