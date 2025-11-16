نتنياهو: معارضتنا لقيام دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض غرب نهر الأردن ما زالت قائمة

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معارضة تل أبيب لقيام دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض غرب نهر الأردن، قائلًا إنها «مازالت قائمة ولم تتغير».

وأضاف خلال تصريحات في بداية اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، أنه «عارض إقامة الدولة الفلسطينية لعقود، حتى في مواجهة الضغوط الداخلية»، منتقدًا التغريدات التي اتهمته بالصمت والعجز السياسي.

وفي وقت سابق، اتهم وزيرا المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالصمت والعجز السياسي، مجددين تحريضهما ضد أي تحرك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال سموتريتش لنتنياهو عبر حسابه على منصة «إكس»: «فور إعلان عدة دول اعترافها الأحادي الجانب بدولة فلسطينية، تعهدتم بالرد على الأمر بحزم، ومنذ ذلك الحين مر شهران اخترتم خلالهما الصمت والإذلال السياسي».

ودعا الوزير اليميني المتطرف إلى صياغة «رد فوري مناسب وحاسم يوضح للعالم أجمع أنه لن تقوم دولة فلسطينية على أرض وطننا أبداً»، بحسب تعبيره.

بدوره، صعّد بن غفير، من خطابه التحريضي ضد الشعب الفلسطيني، زاعما في تدوينة بحسابه على منصة «إكس» أنه «لا وجود لشعب فلسطيني»، وأن الفلسطينيين «اختلاق بلا أساس تاريخي».

واعتبر بن غفير، أن منح الفلسطينيين دولة يشكل «مكافأة للإرهاب» على حد وصفه، قائلا إن «الحل في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية» وليس المسار السياسي.

وأعلن أن حزبه «عوتسما يهوديت» لن يشارك في أي حكومة توافق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

