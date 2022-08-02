توقعات بوصول أول شحنة حبوب أوكرانية إلى تركيا للتفتيش

قالت وزارة الدفاع التركية إنه من المتوقع أن تصل أول سفينة شحن محملة بالحبوب الأوكرانية منذ الغزو الروسي إلى مدخل مضيق البوسفور في اسطنبول في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.



وتابعت الوزارة أنه من المتوقع أن تصل سفينة الشحن رازوني، التي غادرت ميناء أوديسا الأوكراني أمس الاثنين، عند مدخل مضيق البوسفور على البحر الأسود الساعة 9 مساء (1800 بتوقيت جرينتش).



يذكر أن المضيق يربط بين البحر الأسود والبحر المتوسط.



يشار إلى أن مركزا للتنسيق في اسطنبول هو المسؤول عن فحص شحنات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية إلى الأسواق العالمية، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا بين أوكرانيا وروسيا إلى جانب الأمم المتحدة وتركيا.



وأضاف الجانب التركي أنه من المقرر أن يقوم فريق مراقبة مشترك بتفتيش السفينة صباح يوم الأربعاء.



وستستأنف السفينة رازوني، المحملة بنحو 26 ألف طن من الذرة، طريقها نحو لبنان بعد الخضوع للتفتيش في إسطنبول، في عملية تأمل السلطات في تلك الدول أن تتكرر للشحنات المستقبلية.



وكانت روسيا وأوكرانيا من الموردين الرئيسيين للمواد الغذائية إلى جميع أنحاء العالم قبل إندلاع الحرب.



وتم اتهام روسيا بعرقلة الصادرات واستخدام الجوع كسلاح وسط أزمة غذائية تلوح في الأفق. وتنفي موسكو مسؤوليتها عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتلقي باللوم في الأزمة على العقوبات الغربية عليها.



وتشير البيانات الأوكرانية إلى أن أكثر من 20 مليون طن من الحبوب من حصاد العام الماضي لا تزال تنتظر التصدير.



يشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى الغذاء القادم من أوكرانيا في السوق العالمية - خاصة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أكبر مجاعة منذ عقود.