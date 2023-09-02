الجابون تعلن إعادة فتح حدودها بشكل فوري

قال الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" في الجابون، أولريك مانفومبي مانفومبي، إن اللجنة "قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية" بدءا من اليوم السبت.

وكانت الجابون أغلقت حدودها، الأربعاء الماضي، حتى إشعار آخر بعد إعلان عدد من ضباط الجيش في بيان متلفز عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات والاستيلاء على السلطة وحل مؤسسات الدولة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي ذلك قبل تنصيب أوليجي نجيما، يوم الاثنين المقبل، رئيساً "انتقالياً" أمام المحكمة الدستورية، لفترة لم تحدد حتى الآن.

وكان الإعلان عن الانقلاب وإغلاق الحدود جاء بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز علي بونجو بولاية ثالثة في انتخابات، السبت الماضي، بحصوله على 64.27% من الأصوات.

وأعلن القادة الجدد الذين أطلقوا على أنفسهم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إلغاء نتائج الاقتراع، مضيفين في بيان أن "الانتخابات لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الجابون"، وفق تعبيرهم.