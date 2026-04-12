إيران: تفاهمنا على عدة قضايا لكن فجوة في ملفات كبرى منعت الاتفاق

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول عدد من القضايا في مفاوضات باكستان، دون تحقيق الاتفاق.





وجاء في بيان بقائي عبر "إكس": "الدبلوماسية بالنسبة لنا هي استمرار للجهاد المقدس لمدافعي أرض إيران. لم ننسَ ولن ننسى تجارب سوء العهد والتجاوزات الأمريكية. كما أننا لن نغفر الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها هي والكيان الصهيوني خلال حربي الاغتصاب الثانية والثالثة.

كان اليوم يوماً حافلاً وطويلاً لوفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد. مفاوضات مكثفة بدأت منذ صباح السبت بجهود طيبة ووساطة من باكستان، ولا تزال مستمرة بلا توقف، وتم تبادل العديد من الرسائل والنصوص بين الجانبين. المفاوضون الإيرانيون يستخدمون كل قدراتهم وخبراتهم ومعرفتهم لحماية حقوق ومصالح إيران. إن جراح كبارنا وأعزائنا ومواطنينا تجعل إصرارنا على متابعة مصالح وحقوق الشعب الإيراني أكثر صلابة من أي وقت مضى.

لا شيء يمكنه أن يثنينا عن متابعة رسالتنا التاريخية العظيمة تجاه وطننا الحبيب وحضارتنا الإيرانية الشريفة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة على استخدام جميع الأدوات بما فيها الدبلوماسية، لتحقيق المصلحة الوطنية وحماية مصالح البلاد.



في الـ24 ساعة الماضية جرى النقاش حول أبعاد مختلفة للموضوعات الرئيسية للمفاوضات، بما فيها مضيق هرمز، الملف النووي، تعويضات الحرب، رفع العقوبات، والإنهاء الكامل للحرب ضد إيران وفي المنطقة.

نجاح هذه العملية الدبلوماسية مرهون بجدية الطرف الآخر وحسن نيته، وتجنب التجاوز والمطالب غير القانونية، وقبول حقوق إيران المشروعة ومصالحها الشرعية.

نشكر حكومة وشعب باكستان الشرفاء، على استضافة المفاوضات وجهودهم الطيبة في دفع هذا المسار قدماً".