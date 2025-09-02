الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين ويقتحم 150 منزلا شرقي نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أكثر من عشرة فلسطينيين، واقتحمت 150 منزلا خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاقتحام بدأ عند الساعة الواحدة فجرا، وأسفر حتى اللحظة عن اعتقال أكثر من 10 مواطنين، ومداهمة أكثر من 150 منزلا وتفتيشها، واقتحام مقبرة القرية.

وذكرت أن آليات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في ساعات الفجر، وما زال الاحتلال يفرض حظرا للتجوال على القرية، والاقتحام ما زال مستمرا.

في سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد تجاه أكثر من 120 معتقلاً.

وذكر أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة حيث يبلغ عددهم حتى بداية شهر أغسطس أكثر من (3600).