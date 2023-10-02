ميركل خلال محادثات سابقة مع أردوغان عن الجالية التركية: انتبه أنا مستشارتهم

أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أنها كانت مستشارة جميع الأشخاص الذين يعيشون بشكل دائم في ألمانيا.

وقالت ميركل، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألمانية "زد دي إف": "لقد تحدثت عن ذلك أيضا كثيرا للغاية مع الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان".

وذكرت أن الأمر في ذلك الحين كان يدور حول من المسئول عن الأشخاص من أصل تركي الذين يعيشون هنا في الجيل الثاني أو الثالث.

وأضافت: "وكنت أقول دائما: (انتبه، أنا مستشارتهم)"، مؤكدة أن ألمانيا تشمل ​​الجميع، وقالت: "ولأن لدينا الآن الكثير من الأشخاص الذين يعيشون بشكل دائم في بلدنا في السنوات الأخيرة، ولم يكونوا يعيشون هنا دائما من قبل، فإن إدماجهم معنا مهمة جديدة يتعين القيام بها".

وأدلت ميركل بهذه التصريحات في الفيلم الوثائقي "على النبض مع ميتري زيرين" (Am Puls mit Mitri Sirin)، الذي سيُجرى بثه على قناة "زد دي إف"خلال عطلة يوم الوحدة الألمانية الموافق غدا الثلاثاء.

وذكرت ميركل، في الفيلم الوثائقي أيضا أنها ليس لديها تفهم للأفراد الذين ينتخبون حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وقالت: "عندما تصنع لنفسك اسما على حساب أشخاص آخرين، أيضا على حساب أشخاص يبدون مختلفين وأشخاص أصحاب سير ذاتية مختلفة، فهذا أمر لا أتفهمه".

وأضافت أنها تتفهم الغضب من بعض الأمور، لكنها ليست مستعدة لقبول أن يؤدي هذا الغضب إلى دعم أفكار ومعتقدات ترى أنها لا علاقة لها بالتسامح، وقالت: "سأجادل دائما ضد ذلك، وأقول إنه في هذا المجتمع الديمقراطي يمكنك أيضا التعبير عن انتقاداتك وغضبك بطرق أخرى".