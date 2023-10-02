 زوكربيرج ينشر صورة تظهر آثار ضرب على وجهه: الملاكمة خرجت عن السيطرة - بوابة الشروق
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زوكربيرج ينشر صورة تظهر آثار ضرب على وجهه: الملاكمة خرجت عن السيطرة

وكالات
نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 9:22 م | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 9:22 م

نشر صاحب شركة "ميتا" مارك زوكربيرج، صورة عبر منصة "إنستجرام" تظهر على وجهه كدمات وآثار ضرب.

وأرفق زوكربيرج الصورة بعبارة: " خرجت الملاكمة عن السيطرة قليلا، قد أحتاج إلى تحديث الصورة الرمزية الخاصة بي".

وتظهر الصورة زوكربيرج بآثار كدمات تحت عينيه وخدش على جسر أنفه، فيما لم يحدد مع من جرى السجال الذي كما يبدو تحول إلى شجار.

وسبق لزوكربيرج أن نشر عددا من الصور خلال تدريبات الدفاع عن النفس رفقة مختلف الرياضيين، وفي صيف عام 2023، تحدى مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا) إيلون ماسك، زوكربيرج في مبارزة، لكن ذلك لم يحدث أبدا.

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