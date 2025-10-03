قالت المهندسة هند مساعد مدير مديرية تموين مطروح، إن حملة تفتيشية على أسواق ومخابز ومحطات وقود مدينتى العلمين والضبعة أسفرت عن ضبط 5.5 طن سولار وسلع تموينية مدعمة، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء.

وأوضحت مدير مديرية تموين مطروح في بيان إعلامي، أنه تم ضبط أحد الأشخاص بقرية زاوية العوامة، الذي كان يجمع سولار في مخزن، وعليه تم مداهمة المكان وضبط طن سولار معبأ في جراكن، كذلك تم ضبط ومداهمة مخزن بداخله 4.5 طن سولار قبل بيعها في السوق السوداء، كما تم غلق وتشميع مخبز سباحي لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وتحرير 11 محضرًا لتجار تموين ومستودعات لعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد.

وفي مدينة العلمين، تم ضبط صاحب أحد المخابز لتجميعه سلع تموينية مدعمة مربوطة بالبطاقات التموينية، حيث تم مداهمة المكان وضبط طن سلع تموينية مدعمة عبارة عن زيت وسكر ومكرونة.

وأكدت أنه تم مصادرة الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.