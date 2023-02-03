 بايدن يؤكد التزام واشنطن تجاه العراق وباتفاق الإطار الاستراتيجي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يؤكد التزام واشنطن تجاه العراق وباتفاق الإطار الاستراتيجي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 10:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 10:19 ص

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام واشنطن باتفاق الإطار الاستراتيجي مع العراق.

وأشار بايدن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بمشارك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال وجوده في البيت الأبيض، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى أنه ناقش مع القادة الخطط الاقتصادية لخدمة الشعب العراقي واستعداد واشنطن لتأييدها.. مشددا على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق والتشاور معه بشأن التطورات الإقليمية، ومشيدا جهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله.

ورحب بايدن بالزيارة التي يرتقب أن يقوم بها وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على رأس وفد الأسبوع المقبل إلى واشنطن لمواصلة مناقشة هذه البرامج.


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