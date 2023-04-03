بعد عودته من السعودية: السيسي: سعدت بلقاء بن سلمان ونتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي ، عن سعادته بالقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.



وقال السيسي خلال تغريدة له على الصفحة الرسمية فيس بوك ، "سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، واتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي‬⁩، ⁧‫جدة‬⁩، وكان على رأس مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

واجتمع السيسي وبن سلمان في لقاء ثنائي بدت فيه ملامح الود والصداقة بينهما.



واستعرض مع ولي العهد، على مائدة السحور العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

كما بحث الرئيس السيسي، مع ولي العهد، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، وصل الرئيس السيسي إلى محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان.

كما كان في الاستقبال، وزير الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد، وفق وكالة الأنباء السعودية.