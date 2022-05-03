أردوغان: نحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون سوري

أعلن الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، أن بلاده بصدد التحضير لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا إلى "المناطق الآمنة" شمالي ​سوريا​.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد كشفت في شهر فبراير الماضي، عن "خطة تخفيف" تستهدف انتشار ​اللاجئين السوريين​ في عدة ولايات، الأمر الذي أثار مخاوف ناشطين حقوقيين، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها أن "تفرض قيودا أكثر" من جهة، وتؤثر على أعمال وحياة قسم كبير من اللاجئين من جهة أخرى.

لكن مسئولين أتراك على رأسهم وزير الداخلية التركي، ​سليمان صويلو​، أشاروا إلى أن القرارات الجديدة التي يتم العمل عليها، في الوقت الحالي، هدفها تنظيم انتشار اللاجئين بشكل أفضل عما كان سابقا، وخاصة في الأحياء التي تشهد اكتظاظا كبيرا في الأعداد.