قناة سورية تحدد شروط دمشق للتفاوض على اتفاقيات جديدة مع إسرائيل

كشف مصدر رسمي سوري لقناة "الإخبارية" السورية عن شروط دمشق للتفاوض على اتفاقيات جديدة مع إسرائيل.



وقال المصدر: "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن تُعدّ سابقة لأوانها".

وأضاف: "لا يمكن الحديث عن احتمالية التفاوض حول اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام الاحتلال الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وانسحابه من المناطق التي توغل فيها".



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق إنه ومنذ انتهاء عملية "الأسد الصاعد" التي شنتها إسرائيل على إيران، انخرطت القيادة السياسية في تل أبيب بكثافة في إمكانية توسيع نطاق "اتفاقيات إبراهيم".

وأضاف الهيئة أن المرشح الرئيسي للتطبيع مع إسرائيل ليس السعودية، بل سوريا، التي كانت لسنوات طويلة عدوا لدودا لإسرائيل، فكيف يُتوقع أن يتم هذا الترتيب؟.

وكشف "واينت" تفاصيل، زعم أنها تخص المحادثات الجارية بين إسرائيل وسوريا، مشيرا إلى أن تقدما حصل بالأسابيع الأخيرة بشأن اتفاق محتمل وأن سوريا تتطلع لانسحاب إسرائيلي من أراضيها.

كما نقلت قناة i24NEWS عن مصدر سوري مطلع أن "إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025"، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاقية المذكورة، ستنسحب إسرائيل تدريجيا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.

ووفقا للمصدر، ستطبع هذه الاتفاقية التاريخية العلاقات بين البلدين بشكل كامل، كما تشير إلى أن مرتفعات الجولان ستكون "حديقة سلام".