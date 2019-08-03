النيابة تتحفظ على زوجين لتعذيبها طفلة بدمياط

انتهى المستشار أحمد عجينه وكيل النائب العام وأمانة سر مصطفى عبد الحق، من مباشرة التحقيقات مع دنيا محمد الدسوقي، زوجة الأب المتهمة بتعذيب الطفلة، وكذلك مع الأب، محمد رضا محمود، واستمعت النيابة لأقوال الجد رضا محمود السيد، الذي وجه اتهاما مباشرا لهم بممارسة أعمال التعذيب لإجبار حفيدته على الأعمال المنزلية الشاقة.

كان وكيل النائب العام قد قرر الانتقال إلى مستشفى دمياط التخصصي، واستمع إلى أقوال الطفله واثبت مابها من اصابات عبارة عن كسور في أربعة ضلوع، وآثار حروق وضرب بانحاء متفرقة من جسد الطفلة، والتي أقرت أنها تعرضت لأبشع أنواع التعذيب.

وأنكرت زوجه الٱب الاتهامات، وادعت أن الطفلة كانت تكتم فم وليدها البالغ من العمر شهرين، وقرر الأب أنه تعدي علي نجلته بالضرب قلمين فقط، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي الطفلة "هبة" المجني عليها، وبيان مابها من اصابات وتاريخها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة على أن يحرر تقريرا طبيا مفصلا.

وأمرت النيابة بارفاق تحريات مباحث مركز شرطة دمياط برئاسة المقدم محمد سمير كامل حول الواقعة.

وأمر المستشار أحمد عجينه بحجز المتهمين، وتكليف المختصين بإعداد بحث اجتماعي وتقرير نفسي حول حالة الطفلة، ويعرض علي النيابة.

وقد تطوع ناصر العمري المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين للدفاع عن حق الطفلة هبة ضحية زوجة الأم والأب، مشيرا أنه أمانة في رقبة وضمير المجتمع مناشدا النيابة العامة بسرعة استجابتها للنداءات الحق والواجب.