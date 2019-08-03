روسيا تعتزم إطلاق 4 صواريخ من «فوستوتشني» العام القادم

أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين أن روسيا عازمة على إطلاق عدة صواريخ من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية العام القادم.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن روغوزين قوله "تعتزم (روس كوسموس) العام القادم إطلاق 4 صواريخ على الأقل من قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية، ومن المفترض أن يزيد عدد عمليات الإطلاق من هذه القاعدة على مر السنوات القادمة، حيث إن البنية التحتية والظروف جميعها مهيئة لإطلاق الصواريخ من هناك".

وكان روغوزين قد أشار سابقا إلى أن روسيا ستعتمد قاعدة "فوستوتنسي" الروسية بدلا من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء العام المقبل، كون "منصة غاغارين" الموجودة في "بايكونور" ستخضع لعمليات إصلاح وتحديث قد تستغرق عاما كاملا، وستعتمد على منصة واحدة فقط لإطلاق الصواريخ، ما سيزيد الضغط عليها.

فيما أكد نائب قائد القوات الفضائية الروسية، إيغور موروزوف، أن بلاده قد تتخلى عن قاعدة "بايكونور" نهائيا لإطلاق المركبات والأقمار الصناعية العسكرية، وستستبدلها بقاعدة "بليستسك" التي تشرف عليها وزارة الدفاع الروسية.