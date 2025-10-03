السجن 5 سنوات لأمريكية حاولت إغراق طفلة من أصل فلسطيني بولاية تكساس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة أمريكية بالسجن خمس سنوات على امرأة من تكساس لمحاولتها إغراق طفلة مسلمة أمريكية من أصل فلسطيني تبلغ من العمر ثلاث سنوات في حادثة وقعت في مايو 2024.

وقالت الشرطة المحلية إن الدافع وراء الجريمة هو التحيز العنصري، وفقا لوكالة رويترز.

وأظهرت سجلات المحكمة والإجراءات التي أوردت شبكة سي.بي.إس نيوز وصحيفة فورت وورث ستار تيليجرام تقارير بشأنها أن القاضي آندي بورتر أصدر حكمه على إليزابيث وولف (43 عاما) بعد أن أقرت بالذنب في محاولة قتل وإصابة الطفلة.

ووجهت السلطات الاتهام إلى وولف العام الماضي بعد الواقعة التي ندد بها الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.

ويحذر المدافعون عن حقوق الإنسان من تزايد التهديدات ضد المسلمين والعرب واليهود الأمريكيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ووقع الحادث في مسبح مجمع سكني في إيوليس بولاية تكساس. وتشاجرت وولف مع والدة الطفلة.

وذكر تقرير الشرطة أن الأم كانت أيضا في المسبح مع ابنها ذي الأعوام الستة، وسألت وولف من أين هم.

وقال التقرير إن وولف حاولت إغراق الطفلة الصغيرة وجذب الطفل. وأخرجت الأم ابنتها من الماء وتأكد المسعفون من سلامة الطفلين بعد إجراء الفحص اللازم.

ومن الوقائع التي أثارت مخاوف التحيز ضد المسلمين حادثة طعن وحشية أدت إلى مقتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني عمره ست سنوات في إلينوي، وحادثة طعن أخرى تعرض لها أمريكي من أصل فلسطيني في تكساس، وهجوم عنيف على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في كاليفورنيا.

وتعرض إسرائيليان في فلوريدا لإطلاق نار بعد أن ظن المشتبه به أنهما فلسطينيان، ووقعت اعتداءات على يد حشد مؤيد لإسرائيل في نيويورك هتف "الموت للعرب".