تسلا تبدأ بيع شاحنتها الكهربائية الخفيفة سايبر تراك في السعودية وقطر والإمارات

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الجمعة، بدء بيع شاحنتها الكهربائية الخفيفة سايبر تراك في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها متاحة للحجز في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وستفتح هذه الخطوة أسواق دولية جديدة أمام تسلا التي تواجه منافسة قوية وتراجعا في الطلب على سياراتها في أسواق الرئيسية في الولايات المتحدة والصين. وستظل تسلا في مواجهة منافسة قوية في هذه الأسواق من جانب شركات مثل بي.واي.دي وزييكر في الصين ولوسيد الأمريكية.

وستكون المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة من أوائل الأسواق الدولية التي يتم طرح سايبر تراك فيها خارج أمريكا الشمالية.

يأتي ذلك في حين سجلت تسلا مبيعات قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالي، لكن شركة بي.واي.دي تمكنت مرة أخرى من التفوق على الشركة الأمريكية، حيث أصبحت أكبر شركة سيارات في الصين تحقق مبيعات عالمية من السيارات الكهربائية تفوق نظيرتها الأمريكية لـ4 فصول سنوية متتالية.

ورغم تسليمها 497099 سيارة في الربع الثالث، فإن مبيعاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفضت بنحو 6% سنويا، ومن المتوقع فقدان السيارات الكهربائية جاذبيتها في الولايات المتحدة -أكبر أسواق "تسلا"- بعد انتهاء الحوافز الضريبية الفيدرالية التي تصل إلى 7500 دولار للسيارة الكهربائية بنهاية سبتمبر الماضي.