صدم مهاجم بسيارة حشدا من الأشخاص خارج كنيس يهودي يوم الخميس في شمال إنجلترا، ثم بدأ بطعنهم، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة أربعة بجروح خطيرة.



وقالت الشرطة إن الضباط أطلقوا النار على المشتبه به وقتلوه في الكنيس بمانشستر، على الرغم من أن السلطات استغرقت بعض الوقت لتأكيد وفاته لأنه كان يرتدي سترة جعلته يبدو وكأنه يحمل متفجرات. وقالت الشرطة لاحقا إنه لم يكن يحمل قنبلة.

وقالت السلطات إن الرجل الذي يعتقد أنه مسؤول عن الهجوم هو مواطن بريطاني من أصل سوري يبلغ من العمر 35 عاما واسمه جهاد الشامي. وقالت الشرطة أيضا إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص. وهم رجلان في الثلاثينيات من العمر وامرأة في الستينيات من عمرها.

وقالت الشرطة إنها تعمل على تحديد هوية القتلى وتحديد دوافع الهجوم. وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى وهم في حالة خطيرة.

ووقع الهجوم بينما تجمع أشخاص في كنيس لليهود الأرثوذكس في عيد يوم كيبور، يوم تكفير الذنوب وأقدس يوم في التقويم اليهودي. وقالت الشرطة إن القتيلين هما من اليهود.