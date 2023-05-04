وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج يمكنهم المشاركة بمقترحاتهم عبر منصات وصفحات الحوار الوطني

• جندي تدعو المصريين في الخارج لمتابعة الجلسات





شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والذي انطلق اليوم في قاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

وحضر الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي مختلف الجهات، ونخبة من الساسة والمثقفين والإعلاميين وغيرهم.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بالحضور الكبير لفعاليات الحوار الوطني والذي جاءت جلساته تحمل شعار: "الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة"، مؤكدة أنها تؤكد على أهمية المشاركة من جانب المصريين بالخارج والداخل في طرح ما يرونه مهما للتطبيق.

وثمنت الوزيرة استقرار مجلس أمناء الحوار الوطني على 3 محاور، من بينها الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، مشيدة بجهود تمكين المرأة والشباب في الجمهورية الجديدة، وهو ما يعطي المجتمع ثراء فكريا، ويضمن ضم أفضل العناصر في كافة مؤسسات الدولة.

وقالت السفيرة سها جندي، إن المصريين بالخارج يمكنهم المشاركة بمقترحاتهم، عبر منصات وصفحات "الحوار الوطني" في مصر، مؤكدة أنهم جزء من العملية السياسية، مشيرة إلى أن الدستور كفل لهم حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية، وهو مكتسب يتحقق لأول مرة في الجمهورية الجديدة، وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق التي منحها لهم الوطن.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الحوار الوطني يؤكد انفتاح الدولة المصرية على كل الأفكار والمقترحات من المواطنين داخل وخارج مصر، داعية المصريين بالخارج لمتابعة جلسات الحوار الوطني والتي يتم نقلها في بث مباشر كونهم جزءًا رئيسيًا من النسيج الوطني.