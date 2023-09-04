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وزيرة بريطانية تعتذر بعد إطلاقها شتائم على الهواء

وكالات
نشر في: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 9:30 م | آخر تحديث: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 9:34 م

قدمت وزيرة التعليم البريطانية، جيليان كيجان، اليوم الإثنين، اعتذارها عن الكلمات التي اختارتها للتعبير عن تذمرها لعدم شكرها لكل ما بذلته لحل أزمة المدارس المعرضة للانهيار بسبب ضعف الخرسانة.

وبعد مقابلة مع تلفزيون "آي تي في" في بريطانيا، انتقدت كيجان الآخرين الذين لا يفعلون شيئا، مؤكدة أن الحكومة البريطانية ذهبت إلى أبعد مدى في معالجة المخاوف المتعلقة بخرسانة المدارس.

ولم تنتبه الوزيرة بعد انتهاء المقابلة أن الميكروفون الخاص بها لا يزال يعمل، فكالت الشتائم، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقالت إن الجميع لم يكلّفوا أنفسهم القول إن الوزيرة فعلت أمرا جيدا، بينما هم لم يفعلوا شيئا.

وتساءلت: "هل هناك إشارات على أن أحدهم قال ذلك؟ لا؟".

ونشر تلفزيون "أي تي في" المقطع على حسابه المخصص للأحداث السياسية على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، وخلال 4 ساعات فقط، نال الفيديو 5.4 مليون مشاهدة.

وفي وقت لاحق، قدمت الوزيرة اعتذارها عما بدر منها، كما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقالت إنها أصيبت بخيبة أمل من المذيع التلفزيوني، الذي ذكرت أنه حمّلها المسؤولية الكاملة عما حدث وكأن الأمر خطأها وحدها.

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