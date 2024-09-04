إكس مراتي يقترب من 72 مليون جنيه في 6 أسابيع

حقق فيلم «إكس مراتى» أمس 601 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر منذ طرحه، ويصل إجمالى إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 71 مليون جنيه و613 ألفا.

الفيلم تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز، وإخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يقوم هشام ماجد بدور الدكتور يوسف، وهو طبيب نفسى يكتشف بعد إصداره لتقرير نفسى لمجرم خطير للإفراج عنه من السجن، أن هذا المجرم، طه، هو طليق زوجته سحر ووالد ابنها، تتوالى الأحداث الدرامية والمواقف الكوميدية.