• رئيس الوزراء الإسرائيلي زعم أنه نسّق مع ترامب "مبادرة أدت إلى زيادة الضغط على حركة حماس والموافقة على خطتنا لإنهاء الحرب"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إنه أوعز لطاقم التفاوض بالتوجه إلى مصر "لإجراء مفاوضات تستمر أياما" للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: "آمل أن نتمكن في الأيام المقبلة، من أن نعلن لكم عودة جميع رهائننا - الأحياء والأموات - دفعة واحدة، بينما يبقى الجيش في عمق قطاع غزة والمناطق التي يسيطر عليها".

وذكر نتنياهو في كلمة مسجلة تابعتها الأناضول، أن إسرائيل ستعمل بالمرحلة الثانية من الاتفاق على تفكيك سلاح حركة حماس في غزة، على حد تعبيره.

وتابع حديثه: "قطاع غزة سيصبح خاليا من السلاح بواسطة اتفاق أو بطريقة عسكرية".

وأوضح أنه أوعز لطاقم المفاوضات الإسرائيلي بالتوجه إلى مصر "لإجراء مفاوضات تستمر لأيام محدودة"، وذلك لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة ترامب، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وزعم أنه نسّق مع الرئيس الأمريكي "مبادرة أدت إلى زيادة الضغط على حركة حماس والموافقة على خطتنا لإنهاء الحرب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصر استضافة وفدين من إسرائيل وحماس الاثنين المقبل، لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة ترامب.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنه سيتم خلال المباحثات غير المباشرة "بحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقاً لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أملا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت على مدار عامين".

وفي 29 سبتمبر المنصرم، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض، الاثنين الماضي، أعلن نتنياهو "دعم خطة ترامب"، معتبرا أنها "تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب".

ومساء أمس الجمعة، قالت حماس في بيان، إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

كما جددت موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني، واستنادا إلى الدعم العربي والإسلامي.

لكن حماس أكدت أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب ستناقش في إطار فلسطيني، مشددة على "استعدادها للدخول فورا، من خلال الوسطاء، في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك".

وفي تعليقه على رد حماس، قال ترامب في تدوينة على حسابه بمنصته "تروث سوشيال": "بناء على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم"، داعيا تل أبيب إلى "وقف القصف على غزة بشكل فوري".

ومتجاهلة دعوة ترامب لوقف القصف فورا، تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر ضمن حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، حيث قتلت منذ فجر السبت، نحو 50 فلسطينيا بينهم طفلة وأصابت آخرين في هجمات متواصلة على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.