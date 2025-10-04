 الأوقاف: 2963 ندوة علمية في مجالس الذاكرين بجميع المحافظات - بوابة الشروق
السبت 4 أكتوبر 2025 3:18 م القاهرة
الأوقاف: 2963 ندوة علمية في مجالس الذاكرين بجميع المحافظات

فهد أبو الفضل
نشر في: السبت 4 أكتوبر 2025 - 3:13 م | آخر تحديث: السبت 4 أكتوبر 2025 - 3:13 م

عقدت وزارة الأوقاف، 2963 ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنفذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط الجمهور بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى (676هـ)، بعنوان: "باب: أذكار الركوع"، مع تلاوة سورة "يس"، ومجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتربوية الشاملة.

