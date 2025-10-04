 وزير الخارجية الكويتي: الإفراج عن مواطنين اثنين من المشاركين بأسطول الصمود - بوابة الشروق
السبت 4 أكتوبر 2025 6:58 م القاهرة
وزير الخارجية الكويتي: الإفراج عن مواطنين اثنين من المشاركين بأسطول الصمود

د ب أ
نشر في: السبت 4 أكتوبر 2025 - 5:58 م | آخر تحديث: السبت 4 أكتوبر 2025 - 5:58 م

أعلن وزير الخارجية عبد الله اليحيا، اليوم السبت، أن مواطنين كويتيين اثنين من المشاركين في (أسطول الصمود العالمي) تم الإفراج عنهما وهما الآن في طريقهما إلى البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأبناء الكويتية (كونا).

وأكد الوزير اليحيا في تصريح لوكالة كونا أن الوزارة تتابع بحرص شديد منذ اللحظة الأولى وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة التطورات المتعلقة باحتجاز المشاركين.

كما أكد حرصه الكامل على سلامة جميع المواطنين الكويتيين ومتابعة الإجراءات للإفراج عن المواطن الثالث والأخير من الكويتيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي حتى تأمين عودته إلى البلاد.

 


