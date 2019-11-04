بروتوكول تعاون بين «زراعة» و«تضامن» البحيرة و«كير الدولية» حول مشروع «عايشين بخيرها»

أعلن المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن توقيع مذكرة التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بالبحيرة ومديرية التضامن وهيئة كير الدولية بمصر حول مشروع "عايشين بخيرها " اليوم الاثنين.

واتفق الأطراف الثلاثة على تفعيل الشراكة والتعاون والعمل على تنفيذ مشروع "عايشين بخيرها" الممول من شركة بيبسيكو كولا، كل حسب اختصاصه وذلك رغبة من الأطراف الثلاثة لتحقيق الاستفادة الكاملة لمنتفعي المشروع، كما اتفقوا على التعاون والتنسيق سويًا لتحقيق النتائج المتوقعة من تنفيذ هذا المشروع على ان يقوم الطرف الأول والثاني بالتعاون مع الطرف الثالث لتنفيذ المشروع على النحو المطلوب منه وتذليل كافة العقبات أو المشكلات التى تعوق تنفيذه لالتزاماته وتسهيل تعامله وتواجده فى المجتمعات المختلفة.

واتفق أطراف المذكرة على تحقيق النتائج المتوقعة للمشروع في المحافظات الأربع وهي: انضمام 10000 امرأة إلى مجموعات الادخار التابعة لمنظمة كير وتتاح لهن إمكانية الحصول على التمويل والمعارف لتنمية مشاريعهن الزراعية الصغيرة وسبل عيشهن المستدامة لأسرهن المعيشية، والتدريب على الممارسات الزراعية وإدارة المشروعات الصغيرة فى مجال الزراعة ، تحسين الوضع الاقتصادي لصغار المزارعات والمزارعين المستهدفين من المشروع وأسرهم، وزيادة معرفة الأسر المعيشية فى المحافظات الأربع بالأغذية الصحية وتحسين فرص الحصول على خيارات الأغذية الصحية والمفيدة.

واتفق الأطراف على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع من كل من مدير مديرية الزراعة بالبحيرة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير عام التعاون الزراعي ومدير عام الإرشاد الزراعي ومدير عام إدارة الجمعيات بالتضامن ومدير العلاقات العامة بمديرية التضامن ومسئولى المشروع بهيئة كير، على أن تجتمع اللجنة مرة كل 3 اشهر فى محافظة البحيرة.