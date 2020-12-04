أكد كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك أنه انتقل إلى الوحدة السعودي عكس إرداته، وهو نفس الأمر الذي حدث عندما انتقل إلى الوداد الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وقال كاسونجو في تصريحاته لقناة "الزمالك": "ذهبت إلى السعودية عكس إرادتي ودون أن يستشرني أحدًا، ولو كنت أكملت الموسم مع الزمالك بهذا المستوى لكنت الآن في طريقي إلا أوروبا لكن النادي اتم الصفقة دون إرادتي وتعرضت للإصابة".

وأضاف: "في الوداد تعرضت لمعاملة سيئة للغاية والإدارة هناك عاملتني بشكل غير جيد وصادروا جواز سفري ولم يمنحوني مستحقاتي لمدة 6 أشهر كاملة وكنت أعاني بشكل عام".

وأكمل كاسونجو: "عاملوني في الوداد بشكل سيئ قبل خوض التدريبات، وعندما قلت لهم أريد التدريب فقالوا أنني يجب أن أخوض التدريبات دون الحصول على مقدم العقد".

وأتم: "وقررت ألا أتدرب دون الحصول على مستحقات، ولم أغادر الفندق طوال الفترة الماضية واتصلت بمرتضى منصور الذي بذل الكثير من الجهد كي أعود إلى الزمالك وهذا ما حدث".