صحة القليوبية: فاة 7 وإصابة 11 في حريق مركز علاج الإدمان ببنها

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية مساء اليوم، وفاة 7 نزلاء بمركز علاج الإدمان الذي اشتعل حريق داخله اليوم بمدينة بنها.

وأصدرت المديرية بيانا بشأن الحريق الذي اندلع داخل أحد مراكز علاج الإدمان الخاصة المرخص لها بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أنه فور ورود البلاغ باندلاع الحريق، تم إخطار قوات الحماية المدنية على الفور، والتي انتقلت سريعًا إلى موقع الحادث، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والحفاظ على سلامة المتواجدين.

وتابعت المديرية أنه جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل الفوري مع الحالات المصابة، ونقل 11 مصابًا تعرضوا لحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة إلى مستشفى بنها التعليمي ومستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولفت البيان إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 7 من نزلاء مركز علاج الإدمان متأثرين بإصاباتهم، مؤكدة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية تحسبًا لوجود أي حالات طارئة أخرى.

كما صرح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، بأن المديرية تتابع تداعيات الحادث على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم داخل المستشفيات.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، والتأكد من مدى التزام المركز باشتراطات السلامة والصحة المهنية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.