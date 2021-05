تلميذ برازيلي يقتل معلميه و3 من زملائه ويحاول الانتحار بدوافع غريبة

قتل مراهق برازيلي 3 أطفال ومدرسين في هجوم طعن في مدرسته، وحاول الانتحار بعدها، ولكن محاولته باءت بالفشل، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقالت الشرطة إن المجرم، الذي يبلغ من العمر 18 عاما، وجه السكين لنفسه محاولا الانتحار، ولكن تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة ونقله إلى المشفى، بحسب ما ذكرت صحيفة "mirror" البريطانية.

