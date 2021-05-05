تلميذ برازيلي يقتل معلميه و3 من زملائه ويحاول الانتحار بدوافع غريبة

قتل مراهق برازيلي 3 أطفال ومدرسين في هجوم طعن في مدرسته، وحاول الانتحار بعدها، ولكن محاولته باءت بالفشل، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقالت الشرطة إن المجرم، الذي يبلغ من العمر 18 عاما، وجه السكين لنفسه محاولا الانتحار، ولكن تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة ونقله إلى المشفى، بحسب ما ذكرت صحيفة "mirror" البريطانية.

Brazilian teenager kills three kids and two workers in daycare centre massacrehttps://t.co/CrPM8533oQ pic.twitter.com/suEWbTy3NB — The Mirror (@DailyMirror) May 5, 2021

​وقع الهجوم في بلدة سوادديس الصغيرة في ولاية سانتا كاتارينا، وأصاب السكان المحليين بالصدمة.

قالت سيلفيا فرنانديز دوس سانتوس، مسؤولة مجلس إدارة المدرسة المحلية، إن الهجوم وقع حوالي الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأضافت أن الشاب اقتيد إلى حجز الشرطة بعد أن حاول الانتحار.

وأوضحت: "لقد حاول الانتحار، لكنه لم يستطع. لذلك تم إرساله إلى أقرب مستشفى، كان الناس غاضبين للغاية، وأرادوا تحقيق العدالة الخاصة بهم وبالمجتمع".