ممارسة الرياضة ليست مجرد حركات يؤديها الجسم، بل هي نمط حياة يؤثر بشكل إيجابي شامل على التكوين الجسدي والنفسي للإنسان. فالرياضة ترفع اللياقة البدنية، وتحسّن صحة القلب والأوعية الدموية، وتُكسب الجسم شكلًا متناسقًا.

كما تعزز من صحة العظام والمفاصل، وتُعد علاجًا طبيعيًا فعّالًا للعديد من الحالات المرضية، مثل اضطرابات السكر والكوليسترول، والسمنة. وتدعم الأيض وتعزز النمو وتقلل من إفراز الكورتيزول، هرمون القلق والتوتر.

- اللياقة في الصيف.. فرصة ذهبية

يؤكد كابتن محمد خالد، مدرب اللياقة البدنية، أن فصل الصيف فرصة ذهبية لتحسين الصحة العامة ومعالجة الخمول الناتج عن الشتاء. فارتفاع درجات الحرارة يزيد التعرق، ما يساعد في طرد السموم والماء الزائد من الجسم.

وأشار إلى أن عملية الإخراج (العرق والبراز) تساهم في طرد نحو 14% من الدهون، بينما يُزال 84% منها عبر الزفير. كما أن الشمس في الصيف تعزز إنتاج فيتامين D الضروري للعظام والمناعة، وتحفز التمارين إفراز الإندورفين، هرمون السعادة، ما يحسن المزاج بشكل ملحوظ.

- أنواع الرياضات.. والاختيار حسب الهدف

اختيار التمارين الأنسب في الصيف يعتمد على الحالة الجسدية للفرد، وميوله الشخصية، وأوقات فراغه. ليس كل تمرين مناسبًا للجميع؛ فلكل رياضة متطلبات بدنية محددة، والنجاح في الالتزام يرتبط بتحقيق الرغبة الشخصية والهدف المرجو.

- أفضل التمارين الصيفية

إذا كان الشخص سليمًا بدنيًا ولديه وقت كافٍ، يمكنه ممارسة تمارين مثالية لفصل الصيف مثل:

السباحة: تبرد الجسم وتقوي القلب والعضلات.

الكارديو والمقاومة: في صالات الجيم لزيادة الكتلة العضلية وتحسين القوام.

ركوب الدراجة: في الصباح أو قبل الغروب لحرق السعرات وتقوية الساقين.

المشي والجري: في الهواء الطلق، لتحسين الصحة النفسية واللياقة القلبية.

- نصائح ذهبية لممارسة الرياضة في الصيف

لضمان نتائج آمنة وفعالة، يجب الالتزام بتعليمات محددة عند التمرين في الأجواء الحارة:

1. الوقت المناسب:

مارس التمرين صباحًا أو بعد الغروب، ويفضل أن تكون درجة الحرارة بين 20 و28 درجة مئوية.

2. شرب المياه والمحاليل:

عوّض السوائل المفقودة بماء نقي ومشروبات إلكتروليتية تحتوي على معادن مثل الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، والكالسيوم.

3. مراقبة الأعراض:

انتبه لأعراض الإجهاد الحراري مثل الدوخة، التعرق الشديد، أو التشنجات العضلية.

4. إشراف تدريبي متخصص:

التمارين يجب أن تكون تحت إشراف مدرب محترف لتفادي الإصابات وتحقيق نتائج ملائمة لحالة الجسم.

5. الملابس المناسبة:

اختر ملابس قطنية بألوان فاتحة تسمح بتهوية الجسم، وتجنب الألوان الداكنة والأقمشة الثقيلة.

- التغذية الذكية.. وقود التمرين

الغذاء السليم عنصر مكمل للرياضة، ويجب اتباع خطة تغذية صحية بإشراف متخصص، مع التزام بالوجبات المناسبة قبل وبعد التمرين.

قبل التمرين (ساعة إلى ساعة ونصف):

بطاطا حلوة + كوب حليب

موزة + زبادي

توست أسمر + زبدة فول سوداني

بيضة + بطاطس مسلوقة

بعد التمرين:

صدور دجاج + أرز أو معكرونة

تونة + بطاطا مشوية

بيض + خبز أسمر + سلطة

لحم مفروم + بطاطس مسلوقة



- الفواكه.. حليف صيفي للجسم

الفواكه الغنية بالماء والمعادن مثل البطيخ، الشمام، الأناناس، والبرتقال تُساعد على ترطيب الجسم، تعويض المعادن المفقودة، وتبريده بعد التمرين.

فصل الصيف ليس فقط عطلة وكسل، بل هو موسم مثالي لاستعادة النشاط، تحسين الصحة، وبناء اللياقة البدنية على أسس صحيحة. ومع الالتزام بالإرشادات والتغذية الصحية، تتحول حرارة الصيف إلى مصدر قوة وشفاء للجسد والنفس.