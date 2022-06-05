رئيس صناعة النواب يطالب بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات للنهوض بالصناعة

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان القطاع الصناعي يعاني من مشاكل ضخمة جدا، مشيرا إلى تأثير أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على القطاع الصناعي والاستثمار.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة، بحضور وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع.

وتابع: "إن لجنة الصناعة لها عدد من المطالب وبالفعل استجابت الوزيرة خلال لقاءات اللجنة بجزء من المطالب في حين أن هناك أجزاء أخرى ليست في سلطة الوزيرة بل تتعلق بوزارات أخرى.

وطالب معتز بتشكيل لجنة تسمي لجنة إدارة الأزمات تضم كل من وزارة الصناعة والمالية والتخطيط والبيئة والكهرباء والبترول؛ نظرا لأن هذه الوزارات متداخل ومتشابكة في بعض الأعمال، موضحا أن الهدف من هذه اللجنة هو النهوض بالصناعة.

وشدد رئيس لجنة الصناعة أنه اذا كنا جاديين للصعود والنهوض بالصناعة يتم تشكيل لجنة إدارة الازمات والتي تضم عدد من الوزارات.

وكان مجلس النواب بدأ منذ قليل خلال جلسته العامة لمواجهة وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع من خلال عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لها، كما وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي شروط وقواعد منح الكلمة للأعضاء خلال الجلسة العامة، قائلا: الجلسة رقابية ورقابة المجلس لا تنتهي وفي أي وقت.

وأضاف: "كل نائب ممن قدم الوسائل الرقابية من طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة وغير ذلك سيتم منحه دقيتين بما يعني 120 ثانية وعلى النائب الدخول في الموضوع دون إضاعة للوقت".