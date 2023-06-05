وزيرة الثقافة تشهد انطلاق أيام الثقافة الكازاخستانية بالأوبرا

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحفل الموسيقي الفني الذي أُقيم مساء الأحد، بدار أوبرا القاهرة، وذلك في مستهل أيام الثقافة لجمهورية كازاخستان في مصر.

حضر الحفل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، ونظيره مولين أشيمباييف، رئيس مجلس الشيوخ "السينات" ببرلمان كازاخستان، ووزير الثقافة والرياضة والسياحة، أسخات أورالوف، ووعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بمصر.

وبدأت فعاليات الحفل بافتتاح معرض للمقتنيات التراثية والحرف اليدوية الكازاخية، ببهو المسرح الكبير، ضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية والملابس والمشغولات اليدوية تعكس الهوية الثقافية لدولة كازاخستان.

وشهد الحفل الفني داخل المسرح الكبير عزف السلامين الوطنيين المصري والكازاخي، وعرض فيلم تسجيلي عن مراحل ترميم وتطوير مسجد الظاهر بيبرس، والذي يرصد محطات العلاقات بين الدولتين الصديقتين.

وقدم الأوركسترا الوطنية الكازاخية 13 فقرة فنية، تتنوع بين الاستعراضات والأعمال الغنائية والموسيقية التراثية المحلية، التي تُعبر عن الروح الفنية الكازاخية، إلى جانب عدد من المؤلفات الموسيقية المصرية التي قدمتها الأوركسترا الكازاخية تحية لجمهور الحفل من المصريين.

وفي كلمته قال مولين أشيمباييف، رئيس مجلس "السينات" ببرلمان كازاخستان: "يسعدنا اليوم تقديم الفنون الكازاخية على أرض مصر، صاحبة واحدة من أعرق الحضارات في العالم، وذلك بالتزامن مع مرور 800 عامٍ على ميلاد السلطان الظاهر بيبرس، وهو الحدث الذي تحتفي به كازاخستان على مستوى ضخم بإقامة أكثر من 600 فعالية متنوعة، منها ما أُقيم في مصر خلال أيام الثقافة لجمهورية كازاخستان في مصر، والتي تؤكد عمق العلاقات والصداقة بين البلدين".

وتابع رئيس مجلس "السينات": "احتفالًا بـ30 عامًا من العلاقات السياسية والثقافية بين مصر وكازاخستان، ستشهد الفترة المُقبلة المزيد من التعاون الثقافي والفني بين البلدين"، ووجه الشكر لقيادات وزارة الثقافة على ما بذلوه من جهد لإنجاح الفعاليات.