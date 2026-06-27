 الاحتلال يعتقل شابا ويعتدي على طفل عقب محاصرة منزل في مدينة نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل شابا ويعتدي على طفل عقب محاصرة منزل في مدينة نابلس

وفا
نشر في: السبت 27 يونيو 2026 - 11:23 ص | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2026 - 11:23 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا عقب محاصرة منزل في شارع القدس، قرب مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى شارع القدس، وحاصرت منزلا يعود لعائلة أبو الليل، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، قبل أن تعتقل الشاب فرج أبو الليل.

إلى ذلك، أكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل (14 عاما) جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية، بأن تعزيزات عسكرية إضافية من جيبات وآليات الاحتلال توغلت باتجاه شارع القدس قادمة من الحواجز المحيطة.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر، واعتلت أسطح بعض البنايات المرتفعة.

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