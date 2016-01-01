إغلاق معبد أكروبوليس باليونان بسبب موجة الحر الشديدة

قررت السلطات اليونانية إغلاق معبد أكروبوليس القديم أمام الزوار في منتصف النهار بسبب موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها العاصمة اليونانية ومدن أخرى.

وجاء في بيان صادر عن الموقع الأثري الذي يزوره الملايين من السياح كل عام، أنه سيجري إغلاق المعلم التاريخي يومي الخميس والجمعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء إذا تجاوزت درجات الحرارة في المدينة 36 درجة مئوية مما يعني أن درجات الحرارة في الأكروبول سيشعر بها الزوار أكثر من 40 درجة مئوية.

وارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء اليونان منذ يوم الأربعاء وصلت إلى 40 درجة مئوية.