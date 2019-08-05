وزيرة الصحة: الرئيس وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لمصابي انفجار معهد الأورام

و20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء و47 مصابا في حادث معهد الأورام

الوزيرة: مستشفيات الصحة تحت أمر مرضى معهد الأورام.. وتقديم الدعم النفسي لأسر المتوفين والمصابين

تفقدت وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم مصابي حادث معهد الأورام بمعهد ناصر؛ للوقوف على حالتهم الصحية، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

واطمأنت الوزيرة، على الحالة الصحية للمصابين، والتي تراوحت بين جروح قطعية في أماكن متفرقة وكدمات وكسور، وحروق بدرجات مختلفة، متمنيةً لهم الشفاء العاجل، ومقدمةً التعازي لأسر المتوفين.

وقالت الوزيرة، إن مستشفيات وزارة الصحة تحت أمر مرضى معهد الأورام، مؤكدة أن الوزارة على استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم لمساعدة المعهد، وأنه يتم التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي.

ووجهت الوزيرة بتقديم الدعم النفسي لأسر المتوفين، إضافةً إلى المصابين وأسرهم وخاصةً الأطفال منهم، مشددةً على استمرار تقديم الدعم النفسي حتى بعد عودتهم إلى منازلهم.

وشددت على التنسيق مع وزير التعليم العالي، لتأكيد استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لمعهد الأورام باعتباره صرحاً كبيراً لعلاج المرضى في الشرق الأوسط، وموضحةً أن كل المنشآت الطبية بالدولة هدفها خدمة المريض المصري.

ووجهت الوزيرة بتمكين معهد الأورام من مستشفيات وزارة الصحة القريبة منه ومنها مستشفى دار السلام هرمل، ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادي، لاستمرار تقديم العلاج اللازم لمرضى المعهد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزيرة أكدت أن مستشفيات وزارة الصحة على أتم الاستعداد لاستقبال 100% من مرضى معهد الأورام، حيث تم نقل 78 مريضاً بالفعل إلى مستشفيات معهد ناصر والمنيرة ودار السلام هرمل.

وأشار إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، لافتا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة.