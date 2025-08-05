مواطنو شرق القاهرة يواصلون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ

شهدت لجان منطقة التجمع الأول ومدينة نصر ومصر الجديدة، تواصل إقبال الناخبين في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء تنظيمية جيدة، وتعاون من المتطوعين لمساعدة المشاركين في الاستعلام عن مقار لجانهم.

في التجمع الأول، سجلت لجنة مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى، حضورًا ملحوظًا منذ الصباح، إذ أوضح محمود وائل، أحد المتطوعين عن الأحزاب، أن الحضور في اليوم الأول كان أكبر، متوقعًا زيادة الإقبال خلال الساعات الأخيرة من النهار بعد انتهاء مواعيد العمل وانخفاض درجات الحرارة.

وفي مدينة نصر، شهدت لجنة مجمع الملك فهد بالحي السابع، اصطفاف المواطنين أمام بوابتها قبل بدء التصويت بنحو ساعة، فيما غلب على الطوابير تواجد الشباب والسيدات.

وشهدت لجنة مدرسة الشهيد أحمد سعيد مشالي بالحي العاشر، تواجدًا كثيفًا، خاصة من السيدات، من بينهن السيدة منى البالغة من العمر 64 عامًا، التي حضرت برفقة ابنتها، مؤكدة لـ"الشروق"، حرصها على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية، وأن السن ليس عائقًا أمام أداء الواجب الوطني، مشيدة بحسن استقبال رئيس وأعضاء اللجنة.

أما في مصر الجديدة، فقد برزت لجانها ضمن الأكثر إقبالًا على مستوى المنطقة في اليوم الأول أمس الإثنين، حيث شهدت لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة طوابير طويلة من الناخبين.

كما تكدس المواطنون أمام مدرسة الطبري الثانوية بروكسي، فيما سجلت مدرسة قومية الأهرام بالكوربة حضورًا كثيفًا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.