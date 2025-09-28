وزيرة خارجية كولومبيا بعد سحب تأشيرة رئيس البلاد: مصرون على موقفنا إزاء إبادة غزة

قالت وزيرة الخارجية الكولومبية روزا يولاندا فيلافيسينسيو، إنّ قرار الولايات المتحدة بسحب تأشيرة رئيس كولومبيا هو قرار غير مشروع.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أن كل دولة لها حق مكفول في التعبير عن رأيه وهو ما فعله الرئيس الكولومبي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن بلادها ترفض الإبادة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتمسك بهذا الموقف كتعبيرها مشروع عن رأيها في يحدث.

وأكدت أن كولومبيا لن تتخذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة بعد هذا القرار، لكن البلاد مستمرة في المشاركة في هذا المحفل الدولي كباب مفتوح لجميع الدول الأعضاء.

ونوهت بأن كولومبيا لن تسمح بمصادرة رأيها، لا سيما أن الأمم المتحدة أقيمت على أساس نظام متعدد الأطراف.

وجددت التأكيد على أن بلاده عبرت عن رفضها لما يحدث ضد الشعب الفلسطيني انطلاقًا من التزام أخلاقي في هذا الصدد وكذلك وفقًا لالتزامات مرتبطة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

ونوهت بأن بلادها لا يمكن أن تتخلى عن رأيها ولا عن المناداة بضرورة احترام القانون الدولي.

وقررت واشنطن إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، وذلك بعد أن قاد مظاهرة الجمعة في نيويورك تندد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها قررت إلغاء تأشيرة بيترو بسبب قيامه بما قالت إنها أفعال تحريضية أثناء وقفة احتجاجية في نيويورك.