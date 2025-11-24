شدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة توعية الأطفال بمخاطر التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك عقب واقعة مدرسة «سيدز» الدولية وما شهدته من انتهاكات طالت الأطفال على أيدي عمال داخل المدرسة، وفق شهادات أولياء الأمور والتحقيقات الأولية.

وقال خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية « MBCمصر»، إن الوقاية تبدأ من المنزل عبر الحوار الصريح مع الأطفال مهما بدت أعمارهم صغيرة، مضيفا: «لأنهم صغار يجب أن نتحدث معهم، الأصل أن تربي ابنك وابنتك أن محدش يلمسه.. وإذا كنت تظن الشر بعيد، فلا أحد بعيد؛ لأن الشر قريب دائمًا».

ووجه رسالة لأولياء الأمور قائلا: «أريد أن أقول لكم إن من بين كل الذين يتعرضون لهذه الأمور، نسبة من يُبلغون بين 10 إلى 15%».

وأوضح أن مهمة الأهل تتمثل في تعليم الطفل كيفية حماية جسده، وضرورة ملاحظة الأهل لأي تغييرات تطرأ على جسد الطفل أو سلوكه، وتوعيته بدلالات اللمسات والتحرش.

وشدد أن «هذا المرض الخبيث القذر موجود»، مضيفا: «أنتم تعلمون أن من يترصدون الأطفال مرضى نفسيون وموجودون، لكن لا يمارسوا مرضهم على ابني ولا ابنتي».

ودعا إلى عدم انتظار وقوع الكارثة، قائلا: «لن أنتظر حتى يصيب الولد أو البنت.. يجب أن أعلمهم كيف يعتنون بأجسادهم».

وقررت جهات التحقيق حبس 4 موظفين في مدرسة دولية بالسلام، في اتهامهما لهم بالاعتداء على الأطفال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووفقا لأقوال الضحايا في أثناء الاستماع الأولي كان المتهمون يستدرجون الأطفال تحت ذريعة «لعبة سرية» أو تهديد بالسلاح الأبيض، ثم يرتكبون الاعتداءات الجنسية المتعددة، مصورين بعضها للابتزاز المستمر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن وضع مدرسة «سيدز» الدولية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، بعد ثبوت وقوع «تقصير جسيم وتستر» منها تجاه الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال.