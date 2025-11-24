كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في تحقيق موسع، عن تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ اندلاع الحرب على غزة، مشيرة إلى أن الهجمات باتت أكثر شراسة واتساعا من أي وقت خلال العقدين الماضيين.

ويصف عبد الله عوض، وهو مزارع من شمال رام الله، إحدى تلك الهجمات التي استهدفت منزله ومزرعته قائلا إن "نحو 15 مستوطنا ملثما هاجموه بعصى عليها مسامير، وحطموا نوافذ منزله والألواح الشمسية وخزانات المياه".

ووفق التحقيق، فإن موجة الاعتداءات طالت بشكل خاص المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، لكنها لم تقتصر على الحقول. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة حوادث حرق مساجد، وإضرام النار في منازل ومركبات قرب بيت لحم، إضافة إلى اقتحام منطقة صناعية قرب بلدة بيت ليد.

وتنقل الصحيفة عن إبراهيم دلالشة، مدير مركز الأفق للدراسات في رام الله، قوله إن المستوطنين "يشعرون أنهم فوق المحاسبة"، موضحا أن العنف لم يعد مقتصرا على الأطراف الزراعية، بل أصبح يتغلغل في عمق التجمعات الفلسطينية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، سجلت الضفة الغربية أكثر من 260 اعتداء استيطانيا خلال شهر أكتوبر وحده، وهو أعلى معدل منذ بدء توثيق هذه الانتهاكات عام 2006.

ورغم إدانات محدودة ومتأخرة من مسئولين إسرائيليين، تؤكد منظمات حقوقية أن غياب المحاسبة يسمح بتفاقم العنف.

وتشير منظمة ييش دين الإسرائيلية إلى أن 94% من التحقيقات في اعتداءات المستوطنين خلال السنوات الـ18 الأخيرة أُغلقت دون توجيه اتهامات.

ويرافق العنف الاستيطاني توسع في البؤر والمستوطنات التي تدعمها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتؤكد منظمة بتسيلم أن اعتداءات المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة تسببت بتهجير 44 تجمعا فلسطينيا من أراضيه.

وقال الباحث يائير دفير: "الأمر ليس فرديا.. إنها سياسة تهدف لتهجير الفلسطينيين نحو المدن".

وتعرضت مناطق عدة نماذج صارخة لهذا الواقع. حيث يؤكد رؤساء البلديات أن الاعتداءات أصبحت شبه يومية وتشمل سرقة معدات المزارعين، إحراق ممتلكاتهم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم التي تضم آلاف شجرات الزيتون.

وخلص التحقيق إلى أن الهدف يتجاوز الخسائر الاقتصادية. إذ يقول لافي أديب شلبي، رئيس بلدية ترمسعيا: "إنهم يحاولون تدمير تاريخ فلسطين.. هذه الأرض لأجدادنا. وعندما نحاول الدفاع عنها، يتهموننا بالإرهاب".