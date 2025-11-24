قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن منح خصم 25% من قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء عند السداد الفوري يعد ميزة هامة في القانون، مشيرًا إلى أن تذكير الحكومة للمواطنين بهذه المميزات خطوة إيجابية.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أمس الأحد، إن المواطنين يحتاجون أيضًا لتيسير الإجراءات لاستكمال ملفاتهم، موضحًا أن هناك عقبات تتعلق بنماذج مثل نموذج 8 ونموذج 10، مما يعرقل عملية إتمام التصالح.

وتابع "منصور" أن القانون ما زال يحتاج إلى تعديلات تشريعية حتى يحقق أهدافه بشكل كامل، معتبرًا أن الملف لا يمكن الانتهاء منه بصورة فعالة دون معالجة النقاط التي ظهرت خلال فترة التطبيق.

وكشف "منصور" أن نسبة من انتهوا من إجراءات التصالح التي وصل إليها لا تتجاوز 15% إلى 20% بعد 6 سنوات ونصف من بدء العمل بالقانون، وهو ما يعكس -بحسب قوله- ضرورة إجراء التعديلات المطلوبة في المرحلة المقبلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد الأولوية التي توليها الحكومة لملف التصالح في مخالفات البناء، وسعيها لإنهاء الملف خلال أقرب وقت ممكن.