رئيسة فنزويلا بالوكالة: اكتفينا من أوامر واشنطن

قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريجيز، أمس الأحد، إنها "اكتفت" من أوامر واشنطن، في الوقت الذي تعمل فيه على توحيد البلاد بعد اعتقال الولايات المتحدة لزعيمها السابق نيكولاس مادورو.

وقالت في فعالية مع عمال النفط في مدينة بويرتو لا كروز، خلال حوار عبر التليفزيون الحكومي: "اكتفينا من أوامر واشنطن على السياسيين في فنزويلا".

وأضافت: "دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا وصراعاتنا الداخلية. كفى تدخلاً من القوى الأجنبية".

وقد واصل البيت الأبيض الضغط المستمر على فنزويلا منذ أن تم القبض على مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، في مداهمة في أوائل يناير ونقلهما إلى الولايات المتحدة- حيث يواجه الزعيم السابق تهما عدة.

وأصرت رودريجيز– نائب مادورو السابقة التي دعمها الرئيس الأمريكي ترامب كزعيمة مؤقتة– في الأسابيع الأخيرة على أن الولايات المتحدة لا تحكم فنزويلا، لكنها في الوقت نفسه لم تسع إلى المواجهة مع واشنطن.