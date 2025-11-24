حفيدة الموسيقار محمد فوزي: لا علاقة مباشرة بين العائلة ومتسابق ذا فويس

قالت هيدي نبيل، حفيدة الموسيقار محمد فوزي، إنها فوجئت بانتشار لقب “حفيد محمد فوزي”، على المتسابق كريم وجدي المشارك في برنامج “ذا فويس”، مؤكدة أنه ليس هناك صلة قرابة قريبة أو مباشرة.

وأضافت "نبيل" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "من الآخر"، على قناة TeN، أمس الأحد، أن عائلتهم الحو كبيرة جدا، وفرع العائلة في طنطا لم يتعرّف على كريم ولم يسمع عنه من قبل.

ولفتت "نبيل" إلى أن كريم تواصل معها شخصيًا وأرسل لها هويته لإثبات انتمائه، مشيرة إلى أن اسمه ينتهي بلقب “الحو”، مضيفة أن درجة القرابة -إن وُجدت- فهي بعيدة وقد تصل إلى الدرجة العاشرة، وهو ما ينفي تمامًا صفة “الحفيد”، التي تداولها عدد كبير من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي -على حد وصفها-.

وأكدت حفيدة الفنان الراحل أنها لا ترغب في إيذاء كريم وأخذ إجراءات قانونية حاليًا بل تتمنى له النجاح، فهو في بداية مشواره الفني، مضيفة أنه من المهم فصل مسيرته الفنية عن اسم محمد فوزي، لأن أي خطوة فنية يقوم بها -صائبة كانت أو خاطئة- ستُنسَب فورًا إليه على أنه حفيد محمد فوزي.

وكانت منصّات التواصل الاجتماعي شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بعد ظهور المتسابق كريم في برنامج “ذا فويس”، حيث تداولت صفحات وصفه بـ”حفيد الموسيقار محمد فوزي”، وهو ما اعتبرته أسرة الفنان الراحل معلومة غير دقيقة.