طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة وجود مجلس نواب يضم أصواتا معارضة حقيقية، لا سيما بعد ما شهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، من إلغاء انتخابات 19 دائرة.

ودعا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» الناخبين إلى تحمل مسئوليتهم واختيار من يمثلوهم، قائلا: «نريد مجلس نواب معني بالتشريع.. انتخب الصالح، انتخب صح»، مضيفا: «هذه رسالتي أمام الله.. ليس لدينا مصلحة إلا بلدنا، وأن نرضي ضميرنا، ونقول شهادة حق».

وأشار إلى وجود حالة من عدم الرضا، قائلا: «فيه ناس زعلانة؟ أيوه فيه ناس زعلانة، فيه حاجات مش عاجباها؟ أيوه.. مش هنضحك على بعض، مش هنقعد في مجاملات، أنا من أول يوم بقول لكم عايزين معارضة».

وعبر عن رفضه التام لغياب الأصوات المعارضة تحت قبة البرلمان، قائلا: «مفيش حاجة اسمها برلمان 100% مفيهوش معارضة، مفيش حاجة اسمها كده أبدًا، عايز أبقى ديمقراطي إزاي يعني!».

وشدد أن منح الفرصة لأصوات المعارضة يثري الحياة السياسية ولا يعني العداء للدولة، قائلا: «لازم أدي فرصة لأصوات ثانية.. الأصوات الثانية مش أعدائي»، متسائلا: «الأصوات الثانية لها الحق أنها تعارض وتنتقد، إيه البلد هتقع يعني؟!».

واستشهد باستضافته الدكتور حسام بدراوي، الأسبوع الماضي، الذي طرح آراء «ما من أحد يستطيع أن يقولها»، متسائلا: «ماذا جرى مصر وقعت؟! الدولة سقطت! الدنيا تغيرت! أبدًا، نسمع الناس ونعطيهم المجال ونفتح الأبواب والشبابيك، وكل حاجة».

وأكد أن الدولة تريد سماع الرأي الآخر، قائلا: «والله الدولة عايزة تسمع رأي آخر.. بحلف بالله على الهواء، طالما رأي يصب في المصلحة العامة، واحد بيتكلم عايز بلده كويسة يتكلم، نعطيه المجال يقول هو وغيره، أهلا وسهلا، إحنا كلنا مع بعض مش أعداء، سواء مؤيد أو معارض أهلا وسهلا بالكل».

وأشار إلى اتفاق الجميع أن «لا مكان لجماعة الإخوان الإرهابية»، مشددا أن ما عدا ذلك؛ فكل الآراء مرحب بها.