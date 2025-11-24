باكستان تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

أدانت باكستان، اليوم الأحد، بأشد العبارات الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء قطاع غزة، والتي أسفرت، حسب التقارير، عن مقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وإصابة عديدين آخرين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي إن "مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخرا في شرم الشيخ. كما أن هذه الهجمات تقوض أيضا الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة" وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وجددت حكومة باكستان دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وانتهاكات وقف إطلاق النار، وإرساء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.



وأضاف البيان أن "باكستان تؤكد مجددا موقفها المبدئي الداعم لإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة وذات تواصل جغرافي، على أساس حدود ما قبل يونيو / حزيران 1967، مع القدس الشريف عاصمة لها."





