حريق محدود على متن رحلة جوية من هونج كونج إلى سنغافورة

اندلع حريق محدود على متن رحلة تابعة لشركة "سكوت" للطيران كانت متجهة من هونج كونج إلى سنغافورة أمس السبت بعدما ارتفعت حرارة بنك طاقة قابل لإعادة الشحن بشكل مفرط.

وقالت شركة الطيران منخفض التكلفة اليوم الأحد ردا على سؤال لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية إن الحادث وقع على متن الرحلة رقم "تي ار 939".

وأوضحت الشركة "سكوت تستطيع تأكيد أن بنك طاقة ارتفعت حرارته وتسبب في حريق محدود في المقصورة وقام طاقم المقصورة بإخماده على الفور".

وفي منشور على منصة "شياوهونجشو" للتواصل الاجتماعي أمس السبت، قال أحد الركاب إن هناك "رائحة احتراق قوية" في المقصورة بينما كانت الطائرة على وشك الهبوط.